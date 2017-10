Courtois: Spelersgroep staat achter Conte

,,We gaan voor onze coach door het vuur'', zei Courtois, die ook de geluiden had opgevangen dat er opnieuw sprake was van onrust in de kleedkamer.

Conte en zijn ploeg sloten een serie van drie duels zonder zege af met winst op Watford afgelopen weekeinde. Daarvoor was er al gesuggereerd dat de Italiaan hetzelfde lot zou treffen als Mourinho, die de grip op zijn spelersgroep kwijt was. ,,We weten allemaal wat er was gebeurd als we van Watford hadden verloren'', zei Courtois in de Standard Sport. ,,Elke manager heeft zijn eigen methodes. Onder Antonio werken we hard aan tactische zaken. We vinden het prima. Vorig seizoen zijn we er kampioen mee geworden. We trainden zelfs nog harder, ik denk niet dat er nu spelers klagen.''