'Crisisoverleg bij Bayern, Ancelotti zit op de schopstoel'

Bayern verloor gisteravond kansloos met 3-0 bij de nouveau riches van Paris Saint-Germain. Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge liet al weten te schrikken van die nederlaag. ,,Hier moeten we over praten en consequenties uit trekken'', zei hij. Rummenigge wilde verder niet speculeren over de aard van die consequenties. In de competitie moet Bayern al in de achtervolging op het Borussia Dortmund van Peter Bosz.

BILD weet nu dat er later op de dag, als alle Bayern-afgezanten terug zijn van hun trip naar Parijs, met elkaar in conclaaf gaan. Daarbij zou een ontslag van Ancelotti 'niet langer uitgesloten' zijn. Het medium maakt zelfs melding van het feit dat assistent Willy Sagnol het op interim-basis zal overnemen.

,,Ik weet dat ik kritiek zal krijgen, dat is ook prima'', zei Ancelotti gisteravond. ,,We hadden gewoon niet de kracht om hun counters aan te pakken. Voor rust hadden we de wedstrijd onder controle en kregen we kansen, maar waren we niet gevaarlijk genoeg. De balans ontbrak. PSG loerde de hele wedstrijd op de counter en dat kregen we niet onder controle'', zuchtte hij.