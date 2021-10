Cristiano Ronaldo blijft records breken: ‘Het zit in mijn dna, altijd blijven vechten om meer te bereiken’

Cristiano Ronaldo tekende gisteravond met zijn tiende hattrick voor Portugal opnieuw voor een record. De 36-jarige vedette scoorde in het WK-kwalificatieduel (5-0 zege) met Luxemburg drie keer en was met een fraaie omhaal nog dicht bij een vierde doelpunt.

Eigenlijk is Cristiano Ronaldo zelden tevreden en gaat hij altijd op zoek naar meer, zo liet hij na zijn hattrick in een post op Instagram aan zijn miljoenen volgers weten. ,,Het zit in mijn dna, in ons dna. We zijn nooit tevreden en zullen altijd blijven vechten om meer te bereiken.”

Onlangs verbrak Ronaldo al het record van meest gespeelde wedstrijden voor een Europees land. Inmiddels staat de teller op 182 interlands, twee meer dan de Spanjaard Sergio Ramos. Met zijn tiende hattrick vestigde de aanvaller van Manchester United dus een nieuwe mijlpaal en heeft hij deze bijzondere statistiek als eerste international in handen.

Ronaldo is overigens al hard op weg naar een volgend record. De Portugees heeft nu 36 goals in WK-kwalificatietoernooien achter zijn naam staan. Alleen Carlos Ruiz (Guatemala) kwam met 39 treffers tot een hogere productie. Maar het lijkt een kwestie van tijd alvorens ook dat record sneuvelt. Ronaldo heeft in totaal al 115 keer gescoord voor Portugal.

,,Weer een overwinning en weer een stap dichter bij ons doel", reageerde Ronaldo ook nog kort op de makkelijke zege op Luxemburg. De Portugezen staan in hun groep op de tweede plek met één punt minder dan Servië, maar zij hebben wel een duel minder gespeeld. Alleen de nummer in elke poule plaatst zich rechtstreeks voor het WK voetbal van volgend jaar in Qatar.

Ronaldo beleeft zo weer mooie tijden. Zo werd hij vorige week ook al direct uitgeroepen tot speler van de maand in de Premier League. Zijn recente overstap van Juventus naar Manchester United is dus zeker niet onopgemerkt gebleven. De superster scoorde twee keer tegen Newcastle United en een week later één keer tegen West Ham United. Ook in de Champions League was hij onmiddellijk van grote waarde. Zo tekende Ronaldo voor de winnende goal tegen Villarreal en was hij tegen Young Boys eveneens trefzeker.

