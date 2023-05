Cristiano Ronaldo dankzij oliedollars weer de bestbetaalde sporter ter wereld

Met samenvatting Liverpool verslaat Spurs in krankzin­nig duel: droomstart, complete instorting en toch nog winst

Het zeer wisselvallige seizoen van Liverpool en Tottenham Hotspur werd vanavond samengevat in een krankzinnige wedstrijd op Anfield. Na een kwartier stond Liverpool al op 3-0, maar Spurs kwam terug en maakte in de 93ste minuut via invaller Richarlison zelfs de 3-3. De Braziliaan ging volledig uit zijn dak na zijn eerste Premier League-goal voor Spurs, maar een minuut later maakte Diogo Jota toch nog de winnende 4-3 voor Liverpool.