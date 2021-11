Cristiano Ronaldo haalt hard uit naar baas Gouden Bal-verkiezing: ‘Hij heeft gelogen’

,,Pascal Ferré heeft gelogen en mijn naam misbruikt om zichzelf en het blad waarvoor hij werkt te promoten", steekt Ronaldo van wal op Instagram. ,,Het is onacceptabel dat een persoon die verantwoordelijk is voor het uitreiken van zo’n prestigieuze prijs op deze manier liegt. Het is respectloos. Ik heb France Football én de Ballon d’Or altijd gerespecteerd. Hij heeft trouwens twee keer gelogen door te zeggen dat mijn afwezigheid op het gala te maken heeft met quarantaine. Dat is onzin!”

Ferré deed zijn uitspraken vrijdag in The New York Times. ,,Ronaldo heeft één ambitie en dat is dat hij stopt met meer Gouden Ballen dan Messi. Dat weet ik omdat hij me dat heeft verteld”, waren de exacte woorden van Ferré.

Ronaldo schrijft verder dat hij altijd rechtvaardig en rechtschapen is. ,,Ik wil altijd winnen, maar lukt dat niet dan feliciteer ik de winnaar. Altijd. Dat doe ik omdat ik nooit tegen iemand ben. Ik win altijd voor mezelf en voor de clubs die ik vertegenwoordig. Mijn grootste wens is dat mijn naam in gouden letters geschreven wordt in de geschiedenis van het wereldvoetbal. Ik eindig met de woorden dat mijn focus ligt op de volgende wedstrijd van Manchester United. En de rest? De rest is gewoon de rest…”

Waarna hij eindigt met een vuist.

