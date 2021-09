Cristiano Ronaldo laat zich wéér gelden bij Manchester United

West Ham United kwam na een halfuur op voorsprong in het London Stadium, nadat een schot van Saïd Benrahma flink van richting werd veranderd door United-verdediger Raphaël Varane. Vijf minuten later kwam Manchester United al op 1-1 in Londen. Na een voorzet van Bruno Fernandes werd de poging van Ronaldo in eerste instantie nog gestopt door West Ham-keeper Lukasz Fabianski, maar in de rebound tikte de Portugees alsnog de gelijkmaker binnen.



Ronaldo maakte vorige week zaterdag zijn rentree in het shirt van Manchester United, waar hij eerder van 2003 tot 2009 al in schitterde. In de thuiswedstrijd tegen Newcastle United (4-1 winst) maakte hij de 1-0 en 2-1. Afgelopen dinsdag opende Ronaldo al na dertien minuten de score voor United in de uitwedstrijd bij BSC Young Boys, maar de kampioen van Zwitserland won uiteindelijk met 2-1 door een goal in de 95ste minuut tegen de tien man van United.