Cristiano Ronaldo maakt mogelijk tegen eeuwige rivaal Lionel Messi zijn debuut in Saoedi-Arabië

Cristiano Ronaldo maakt zijn debuut in Saoedi-Arabië mogelijk in een wedstrijd tegen zijn eeuwige rivaal Lionel Messi. De Portugees kan op 19 januari zijn opwachting maken in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Paris Saint-Germain.

,,Zijn debuut zal dan niet in het shirt van Al Nassr zijn, het is een combinatie van spelers van Al Hilal en Al Nassr”, zei trainer Rudi Garcia tegenover L’Equipe over de vriendschappelijke wedstrijd tegen PSG.

De Franse trainer was niet te spreken over de timing van het oefenduel, aangezien Al Nassr drie dagen later een competitiewedstrijd tegen Ettifaq speelt. ,,Als coach van Al Nassr kan ik niet blij zijn met deze wedstrijd. Voor de ontwikkeling en om PSG te zien, om de grote Parijse spelers te zien, is het inderdaad een goede zaak. Maar we hebben drie dagen later een competitiewedstrijd”, zei Garcia. ,,Qua planning had het beter doordacht kunnen zijn. Maar het is niet erg. We staan ​​aan de leiding, we zijn blij. Het is een moeilijke competitie om te winnen, maar daar hebben we onze zinnen op gezet.”

Garcia vergelijkt Ronaldo met Pelé

Ronaldo tekende na zijn vertrek bij Manchester United onlangs een contract tot de zomer van 2025 bij Al Nassr. De aanvaller moest vanwege een eerdere schorsing van de Engelse bond nog even wachten op zijn debuut. Ook al heeft hij nog geen minuut gespeeld, zijn impact op de club uit Saudi-Arabië is nu al enorm.

Garcia vergeleek zijn komst zelfs met de transfer van de onlangs overleden Braziliaanse wereldster Pelé naar New York Cosmos in 1975. De Franse coach doelde met name op de impact van de 37-jarige Portugees op “de ontwikkeling van voetbal, sport en cultuur in Saoedi-Arabië”. ,,Het is geweldig. Geweldig voor ons, voor Al-Nassr. Geweldig voor Saoedi-Arabië. Cristiano Ronaldo is meer dan een speler. Hij is een van de beste spelers ter wereld.”

,,Het is ongelooflijk hoe het onze club in de schijnwerpers heeft gezet. Nu weet iedereen over de hele wereld waar onze club is”, aldus Garcia, die de enorme stijging van het aantal volgers op sociale media niet was ontgaan. ,,We moeten van 800.000 naar tien miljoen zijn gegaan in een paar uur, een paar dagen, vanwege de komst van Cristiano.”

Pelé arriveerde in 1975 op 34-jarige leeftijd in New York, nadat hij vanaf 1956 voor Santos in zijn geboorteland had gespeeld. De drievoudig wereldkampioen was een van de internationale supersterren die de nieuwe Amerikaanse voetbalcompetitie op de kaart moest zetten.

Volledig scherm Lionel Messi en Cristiano Ronaldo vochten vooral onderlinge duels uit tijdens de Clásico tussen Barcelona en Real Madrid. © AP