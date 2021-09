Cristiano Ronaldo passeert Ali Daei met late goals tegen Ierland

Cristiano Ronaldo is Ali Daei gepasseerd als meest trefzekere speler ooit in het interlandvoetbal. De 36-jarige sterspeler van Portugal scoorde vanavond in de 89ste en 96ste minuut tegen Ierland (2-1) en voorkwam zo een nederlaag.

Ronaldo kwam dankzij zijn treffers in de WK-kwalificatiewedstrijd op 111 goals in 180 interlands. Al miste de aanwinst van Manchester United in de 15ste minuut wel een penalty.

Ronaldo kwam op het EK al op gelijke hoogte met Daei, nadat hij liefst vijf keer scoorde in de poulefase. Zijn tweede goal in de derde poulewedstrijd tegen Frankrijk (2-2) in Boedapest bracht hem op gelijke hoogte met de voormalig spits van Iran, die de Portugees al snel feliciteerde met die prestatie. Portugal ging op het EK door naar de achtste finales, maar verloor daarin met 1-0 van België door een goal van Thorgan Hazard in Sevilla. Ronaldo maakte zijn debuut voor Portugal op 20 augustus 2003, kort nadat hij de overstap van Sporting naar Manchester United had gemaakt waar hij destijds het rugnummer 7 overnam van David Beckham. Achttien jaar later is hij opnieuw terug op Old Trafford, nadat de Engelse recordkampioen besloot om de 36-jarige spits voor 30 miljoen euro over te nemen van Juventus.

Ronaldo maakte 21 van zijn 111 goals op eindtoernooien: zeven op WK’s en liefst veertien op EK’s. Hij scoorde daarnaast 33 keer in wedstrijden om WK-kwalificatie en ook 31 keer in duels om EK-kwalificatie. Verder scoorde Ronaldo 19 keer in oefeninterlands, vijf keer in de Nations League en twee keer op de Confederations Cup in Rusland in 2017.

Ronaldo speelde vanavond zijn 180ste interland en staat daarmee nu op gelijke hoogte met zijn voormalig teamgenoot Sergio Ramos. Bader Al-Mutawa is recordhouder met 185 interlands voor Koeweit. De 36-jarige spits is ook nog altijd actief.

