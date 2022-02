Cristiano Ronaldo slaat toe op het moment dat Lionel Messi faalt vanaf elf meter: ‘Ronaldo als vanouds’

Na een zeldzame doelpuntendroogte van zes wedstrijden (588 minuten), heeft Ronaldo gisteravond het net weer eens doen bollen . Hij maakte de 1-0 op Old Trafford tegen Brighton & Hove Albion (2-0). De Engelse media buitelden over elkaar heen om de Portugese spits te complimenteren, al zijn ze eensgezind in hun oordeel: ,,Ronaldo heeft - zeker gezien zijn leeftijd - niet de antwoorden waarnaar Manchester United op zoek is.”

Ook The Guardian legt de nadruk op de leeftijd van de Portugees: ,,Gezien zijn leeftijd was hij onvermoeibaar”. De krant legt de link met Manchester City, dat dezelfde avond Sporting Portugal met liefst 0-5 over de knie legde: ,,Uitgerekend op de avond dat het andere team uit Manchester hun Portugese tegenstanders vernederden, hielden twee Sporting-alumni Manchester United in de top vier.” The Guardian doelde daarmee op Ronaldo en Bruno Fernandes, die beiden een verleden hebben bij Sporting.

The Sun opent de sportsectie met de veelzeggende kop ‘Ronaldo als vanouds’. ,,Cristiano Ronaldo vond de perfecte oplossing om een nieuwe horrorshow te voorkomen”, sprak de tabloidkrant lovend over de Portugees. Toch klonk er ook kritiek: ,,Ronaldo moest diep graven om een greintje van zijn klasse van weleer te tonen op een avond waar de spits ook een hattrick had kunnen maken.”

Lionel Messi

De timing van het doelpunt van Ronaldo was opvallend. Het doelpunt viel op bijna precies hetzelfde moment als dat Lionel Messi namens Paris Saint-Germain een strafschop miste tegen Real Madrid. Het scheelde slechts 54 seconden. De ploeg uit Parijs won de eerste wedstrijd in de achtste finale van de Champions League uiteindelijk door een doelpunt van Kylian Mbappé in blessuretijd met 1-0 van Real Madrid. Over drie weken is de return in Madrid.

De BBC sprak van een ,,sensationele openingstreffer” van Ronaldo en legde uit hoe belangrijk het bereiken van de vierde plaats is voor United. ,,Ze staan er allerminst stevig, maar de vierde plek brengt zoveel miljoenen in het laatje dat deze overwinning voor heel veel opluchting zorgt.”

Volledig scherm Cristiano Ronaldo is tevreden na afloop van de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion. © AP

The Daily Mail prees Ronaldo’s werklust op momenten dat Manchester United in zwaar weer verkeert. ,,Op momenten als deze, waar er kansen zijn maar er nog veel werk aan de winkel is, zijn er in Europa maar weinig betrouwbaardere spelers dan Ronaldo.” Woorden waar de Portugese superster zich niet veel later op Twitter achter schaarde.

Trainer Ralf Rangnick looft Ronaldo én zichzelf

Manchester United-trainer Ralf Rangnick kwam superlatieven tekort om Ronaldo's doelpunt op waarde te schatten, zo leek het. ,,Ronaldo's doelpunt was niet alleen belangrijk, het was ook een prachtig doelpunt. Sowieso speelde Ronaldo erg goed. Hij probeerde constant teamgenoten te helpen en speelde zeker weten beter dan in de afgelopen weken. Mooi dat hij dat bekroont met een zeer, zeer belangrijk doelpunt.” Opmerkelijk genoeg prees Rangnick, die van de Engelse media hooguit een kleine voldoende kreeg, ook zichzelf voor de gekozen tactiek tegen Brighton. Na een ,,moeilijke eerste helft”, legt Rangnick uit waarom het volgens hem na de pauze wel vlotte. ,,Brighton is één van de beste teams in balbezit, dat zagen we in de eerste helft. De tweede helft hebben we met alle risico's en druk naar voren gespeeld, wat ons een doelpunt opleverde, maar ook hun rode kaart veroorzaakte.” ,,Daarna werd het voor ons een stuk eenvoudiger, al bleven we goed spelen”, aldus een zichtbaar opgeluchte Rangnick: ,,Na drie gelijke spelen was deze overwinning cruciaal, zeker ook na onze eerste helft vandaag.”

