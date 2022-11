Cristiano Ronaldo trekt zelfde conclusie als Louis van Gaal en krijgt ijskoud ontvangst bij Portugal

Ook in het tweede deel van zijn veelbesproken interview neemt Cristiano Ronaldo geen blad voor zijn mond. Waar in deel één onder meer Erik ten Hag het moest ontgelden , zijn het nu de eigenaren en de bestuurders van Manchester United die onder vuur liggen. De rel lijkt bij ploeggenoot Bruno Fernandes niet zo lekker te vallen.

Ronaldo, die met het interview op Talk-TV bezig is zichzelf een weg naar de uitgang bij United te forceren, heeft geen goed woord over voor de familie Glazer. De Amerikaanse eigenaren van de club hebben volgens de Portugees helemaal niets met voetbal. ,,Ze geven niets om de club, en dan bedoel ik de professionele sport. Manchester United is een marketingclub. Ze verdienen geld met marketing. De sport, daar geven ze naar mijn idee helemaal niet om”, aldus Ronaldo, die daarmee Louis van Gaal herhaalt. De bondscoach van Oranje gebruikte soortgelijke woorden toen hij inging op de, toen nog, mogelijke aanstelling van Erik ten Hag bij de gevallen topclub.

Ook de dagelijkse leiding van United ontkomt niet aan de sneren van de nummer zeven. Volgens hem ging het mis tijdens de voorbereiding, toen zijn dochtertje ziek werd. ,,Ik sprak erover met de directeur en de voorzitter. Ze geloofden volgens mij niet echt dat er echt iets aan de hand was. Daar voelde ik me slecht over. De gezondheid van mijn familie zal ik altijd boven het voetbal stellen.”

,,Het deed me echt pijn, omdat ze twijfelden of ik me wel echt zorgen maakte", stelt Ronaldo, die de voorbereiding op het seizoen aan zich voorbij liet gaan. ,,We waren een week in het ziekenhuis omdat Bella een groot probleem had. Daarom was ik er niet.”

Bruno Fernandes

Ondertussen gaan de beelden van de eerste dag van Ronaldo in het trainingskamp van Portugal de wereld over. Bruno Fernandes, ook speler van Manchester United, lijkt in de kleedkamer niet al te enthousiast om zijn muitende ploeggenoot te zien. Er slap handje komt er nog net, maar oogcontact is er nauwelijks. Dat lijkt Ronaldo enigszins te verbazen.

Bekijk de opvallende beelden hieronder:

Het volledige tweede deel van het in totaal 90 minuten lange interview wordt vanavond uitgezonden.