Cristiano Ronaldo zet boel op scherp en verloochent contract van 170 miljoen euro met Nike

En dat terwijl CR7 al sinds 2003 zit aangesloten bij Nike, dat hem nog tien jaar heeft vastliggen. Het is nog maar de vraag of Nike hem daarvoor een boete zal opleggen. Meestal draagt Ronaldo gepersonaliseerde scheenbeschermers, met daarop zijn hoofd naast een afbeelding van zijn kinderen en het embleem van de Portugese nationale ploeg.



Dat hij dus scheenbeschermers van Adidas draagt, is opvallend. Eerder deze maand kondigde Al-Nassr nog aan dat Nike hun nieuwe shirts zal ontwerpen. Al was dat ook in twee eerdere periodes het geval (1997 en 2001 en 2010 en 2012) en daar was hun huidige truitjesfabrikant, de Arabische gigant Duneus, op de hoogte. Tijdens een tour in Japan, waar Al-Nassr gaat spelen tegen Paris Saint-Germain en Inter, zouden ze de nieuwe shirts voor het eerst dragen.



Na de wedstrijd zorgde Ronaldo voor ophef door te verklaren dat de Saudi Pro League ‘een betere competitie’ is dan de Amerikaanse Major Soccer League (MLS), waar Lionel Messi nu uitkomt in het shirt van Inter Miami. Maar hij zegt ook dat de Saoedische competitie ‘het niveau van Nederland zal overstijgen’.