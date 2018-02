Crystal Palace moet sterspeler Zaha vier weken missen

De blessure van Zaha is de tweede grote tegenvaller in korte tijd voor trainer Roy Hodgson, die in het begin van het seizoen de ontslagen Frank de Boer opvolgde. Bakary Sako komt dit seizoen niet meer in actie wegens een zware enkelblessure.

Crystal Palace is de nummer veertien van de Premier League en staat slechts drie punten boven de degradatiestreep.