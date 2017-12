Crystal Palace tijd lang zonder geblesseerde Sakho

,,Hoe lang we hem precies kwijt zijn, weet ik niet. Het gaat in ieder geval om weken en misschien zelfs wel om maanden'', zei trainer Roy Hodgson vandaag in zijn afsluitende persconferentie voor de ontmoeting van dinsdag met Watford in de Premier League. ,,We zullen hem missen. Hij was de laatste tijd van grote waarde. Hier kunnen we alleen maar om treuren.''