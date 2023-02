Cyriel Dessers doet met Cremonese wat met Feyenoord niet lukte en schakelt AS Roma uit

Dessers ging na bijna een half uur achter de bal staan om een penalty te nemen. Zonder twijfel schoot hij de bal buiten bereik van Rui Patricio, waarna hij zijn treffer vierde voor de fanatieke aanhang van AS Roma. José Mourinho zag met lede ogen aan hoe zijn ploeg niet in het stuk voorkwam en stapte na rust met maar liefst vier nieuwe spelers het veld op. Veel succes had dat niet: vijf minuten later stond Cremonese op 0-2 door een eigen doelpunt van Zeki Celik.



Andrea Belotti scoorde in blessuretijd nog wel de 1-2, maar die treffer kwam te laat. In de halve finale speelt Cremonese tegen Fiorentina. De andere halve finale gaat tussen Inter en de winnaar van Lazio/Juventus. Zij komen donderdagavond in actie.