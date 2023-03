Cyrstal Palace zet Patrick Vieira na twaalf duels zonder zege op straat

Krankzin­nig: Erling Haaland schiet met vijf Champions Lea­gue-goals tal van records uit de boeken

Is Erling Haaland wel geboren op planeet aarde? Je kunt het je afvragen als je de Noor dinsdagavond bezig zag in de achtste finale van de Champions League tussen Manchester City en RB Leipzig. In de eerste helft had de spits van Manchester City al een hattrick op zijn naam staan en daar bleef het niet bij.