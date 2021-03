Daar is coach nummer vijf: Dimitrios Grammozis moet Schalke 04 zien te redden

Schalke 04 staat onderaan in de Bundesliga met negen punten (zes gelijke spelen en één zege) na 23 wedstrijden. De achterstand op Mainz (acht punten), Arminia Bielefeld en Hertha BSC (negen punten) is aanzienlijk met nog maar elf speelrondes te gaan. Grammozis begint vrijdagavond direct met een alles-of-niets-wedstrijd, want Schalke krijgt dan bezoek van Mainz. Schalke speelt later dit seizoen ook nog tegen Arminia (21 april) en Hertha (24 april), maar moet dus nog zeker negen punten goedmaken om niet te degraderen. Klaas-Jan Huntelaar deed pas tien minuten mee sinds hij half januari de overstap maakte van Ajax naar Schalke 04, de club waar hij eerder van 2010 tot 2017 succesvol was.



De 42-jarige Grammozis heeft nog maar weinig ervaring als hoofdtrainer. Hij stond van februari 2019 tot de zomer van 2020 aan het roer bij SV Darmstadt. Die club werd onder zijn leiding vorig seizoen vijfde in de 2. Bundesliga. Grammozis heeft Griekse ouders, maar werd geboren in Wuppertal en speelde bijna zijn hele loopbaan in Duitsland. Hij speelde tussen 1996 en 2013 als verdedigende middenvelder onder meer voor KFC Uerdingen, HSV, FC Kaiserslautern en FC Köln. Mike Büskens en Sven Piepenbrock worden zijn assistenten.