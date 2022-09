Dader bekent aanval op PSG-speelster: ‘Ik heb haar geslagen met een ijzeren staaf’

Er zijn nieuwe onthullingen in de bizarre zaak die het Franse vrouwenvoetbal in de ban houdt. PSG-speelster Kheira Hamraoui (31) werd vorig jaar uit haar auto gesleurd en toegetakeld door twee gemaskerde mannen, vermoedelijk in opdracht van haar ploegmate Aminata Diallo (26) . Eén van de twee daders heeft nu bekend dat hij de voetbalster met een ijzeren staaf heeft geslagen.

Hamraoui en Diallo kwamen kwamen vorig najaar op 6 november terug van een etentje georganiseerd door PSG. Ze zaten samen met een andere ploeggenote, Sakina Karchaoui, in de auto. Toen Karchaoui thuis was afgezet, zou Diallo langzamer zijn gaan rijden. Twee gemaskerde mannen brachten de auto uiteindelijk tot stilstand en openden een gewelddadige aanval, vooral op Hamraoui.

,,Een van de mannen trok een ijzeren staaf vanonder zijn trui of zijn broek en begon op mij te slaan”, deed Hamraoui al haar kant van het verhaal. ,,Hij probeerde duidelijk mijn benen te raken, terwijl ik me probeerde te verdedigen met mijn handen. Het leek voor mij minuten lang te duren, maar Aminata vertelde me achteraf dat het snel voorbij was.”

Dat verhaal is nu bijna een jaar later bevestigd door één van de beschuldigden. Volgens ‘Le Parisien’ klapte dader Manzi N. (19) uit de school. ,,Ik ben moe en ik vertel nu liever de waarheid”, zou hij volgens het politieverhoor gezegd hebben. ,,Ik was het die de ijzeren staaf droeg en ik was het die Kheira Hamraoui twee keer sloeg. Mijn handlanger deed alsof hij Diallo vasthield.”

Volledig scherm © AFP

Volgens zijn verklaringen zou Manzi N. maar één van de schakels zijn in een keten. Hijzelf viel Hamraoui aan voor 500 euro samen met een kompaan, twee anderen die door Manzi waren ingeschakeld stonden klaar met een vluchtauto. Een vijfde persoon stond in contact met de opdrachtgever. ,,Hij omschreef zich als een vriend van Aminata Diallo’s neef.”

,,Hij wilde dat we Kheira Hamraoui aanvielen en bij Diallo deden alsof", aldus Manzi. ,,,Het was voor een belangrijke wedstrijd, vermoed ik. Hamraoui (die in het verleden als speelster bij Barcelona ook een affaire zou gehad hebben met Eric Abidal, red.) moest gebleseerd raken bij de aanval. Aminata wilde spelen, maar ze was niet geselecteerd, vandaar.”

Volgens ‘Le Parisien’ is de zogenaamde vijfde man die vermoedelijk dus werd ingeschakeld door Diallo eergisteren opgepakt. Hij weigert voorlopig alle betrokkenheid te bekennen en beroept zich op zijn zwijgrecht. Diallo zelf werd ook al twee keer gearresteerd en blijft ook haar onschuld uitschreeuwen. Wordt dus verder vervolgd.