Daley Blind bij debuut voor Bayern München onderdeel van waar spektakelstuk

Voor ongeveer 2000 toeschouwers op de FC Bayern Campus begon de Duitse recordkampioen met onder meer Ryan Gravenberch in de basis tegen de Oostenrijkers. Na treffers van Leroy Sane en Sekou Koita stond het 1-1 bij rust. In de tweede helft nam Salzburg, dat in de pauze tien keer wisselde, via Karim Konate en Noah Okaforeen al snel een 1-3 voorsprong.