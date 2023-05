Daniëlle van de Donk kampioen met Lyon, PSG officieus kampioen en Benfica op drempel van titel

PSG staat na de zege op 84 punten. De verrassende nummer twee RC Lens dat eerder zondag met 1-3 won bij FC Lorient, heeft 78 punten en een minder goed doelsaldo dan de Parijzenaars: +34 om +50. Theoretisch kan de ploeg uit het noordwesten van Frankrijk echter nog kampioen worden.



Mbappé opende al in de zesde minuut de score op aangeven van Fabián Ruiz. Twee minuten later was het opnieuw raak door de spits. Na afleggen van Lionel Messi schoot Mbappé fraai de 2-0 binnen. Lassine Sinayoko bracht met de treffer voor Auxerre aan het begin van de tweede helft de spanning terug, maar een tweede treffer van de thuisploeg bleef uit. Een derde treffer van Mbappé in de extra tijd werd afgekeurd wegens buitenspel.

Egurrola en Van de Donk kampioen met Olympique Lyon

De titelstrijd in de Division 1 Féminine, de Franse vrouwencompetitie, is al wel beslist. Olympique Lyonnais Féminin werd voor de zestiende keer in zeventien seizoenen kampioen. Alleen in het seizoen 2020/2021 gebeurde dat niet, toen Paris Saint-Germain kampioen werd met een punt voorsprong.



Lyon haalde zondagavond de titel binnen door met 0-1 te winnen bij PSG. De Deense spits Signe Bruun, die in 2021 uitgerekend overkwam van PSG, maakte in minuut 88 de winnende goal in het Parc des Princes in Parijs.

Daniëlle van de Donk deed de hele wedstrijd mee bij Lyon, Damaris Egurrola ontbrak door een blessure in de wedstrijdselectie. Lieke Martens deed een uur mee bij PSG, Jackie Groenen werd na 69 minuten vervangen bij de thuisploeg.

Van de Donk won vorig jaar in haar eerste seizoen bij Olympique Lyon ook al de Franse titel en bovendien de UEFA Women's Champions League, de achtste in twaalf seizoenen voor Lyon. Dit seizoen strandde Lyon op weg naar de finale in de kwartfinales tegen Chelsea, dat op Stamford Bridge in minuut 128 voor een strafschoppenserie zorgde en die met 4-3 won. De finale van de Champions League gaat dit seizoen, op zaterdag 3 juni in Eindhoven, tussen FC Barcelona (winnaar in 2021) en VfL Wolfsburg (winnaar in 2013 en 2014).

Benfica kan op slotdag kampioen worden

Roger Schmidt kan volgende week zondag kampioen van Portugal worden met Benfica. De Portugese recordkampioen (38 landstitel) gaat de laatste speelronde in met twee punten voorsprong op nummer twee FC Porto, dat vorig jaar voor de 30ste keer kampioen van Portugal werd.

Benfica leek zondagavond de stadsderby bij rivaal Sporting Clube de Portugal te gaan verliezen. Sporting kwam op 2-0 door goals van Francisco Trincão en Ousmane Diomande in de vijf minuten voor de rust. Benfica gaf zich echter niet gewonnen en na 71 minuten maakte voormalig Feyenoord-middenvelder Fredrik Aursnes de aansluitingstreffer in Estádio José Alvalade. Lang leek het daarbij te blijven, maar in minuut 94 maakte João Neves toch nog de 2-2. Het was voor de 18-jarige middenvelder zijn eerste goal in de hoofdmacht van Benfica.

Benfica speelt op de slotdag van de competitie thuis tegen Santa Clara. De club uit de Azoren is al gedegradeerd. FC Porto speelt zondag thuis tegen nummer vijf Vitória Guimarães, dat al weet het volgend seizoen de Conference League in gaat.

Nummer vier Sporting kan door de late gelijkmaker van Benfica de derde plek niet meer overnemen van Sporting Braga, dat voorronde Champions League zal gaan spelen. Sporting, dat in 2021 na negentien jaar weer eens kampioen werd, gaat volgend seizoen de Europa League in.

