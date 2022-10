Danilho Doekhi schrijft volgend hoofdstuk in sprookje Union Berlin: ‘Dit is een hoogtepunt in mijn loopbaan’

Neymar verdedigt Antony na stroom aan kritiek over pirouette-ac­tie: ‘Ga zo door’

Neymar heeft Antony een hart onder de riem gestoken, nadat zijn landgenoot een storm van kritiek over zich heen kreeg na een actie in de wedstrijd tegen FC Sheriff. De Braziliaan baarde opzien door in de eerste helft de bal aan te nemen met een dubbele pirouette, om vervolgens balverlies te lijden.

29 oktober