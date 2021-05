Danjuma scoort weer, maar kan Premier League vergeten met Bournemouth

Danjuma Groenveld zette Bournemouth in de 6de minuut op voorsprong in Londen. Tien minuten later was het echter alweer gelijk door een benutte strafschop van Ivan Toney. De bezoekers moesten na een klein halfuur met een man minder verder na een directe rode kaart voor verdediger Chris Mepham.



Dat deed de ploeg van Groeneveld in de tweede helft de das om. Vijf minuten na rust maakte Vitaly Janelt de 2-1 en in de 81ste minuut was het invaller Marcus Forss die de Premier League-hoop van Brentford levend hield en Bournemouth in mineur achter liet. Voor Groeneveld en co wacht volgend seizoen opnieuw het Championship.



De finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League is zaterdag 29 mei om 16.00 uur om Wembley. Daarin speelt Brentford tegen de winnaar van de confrontatie tussen Swansea City en Barnsley. Swansea verdedigt vanavond (aftrap 19.30 uur) op eigen veld een 1-0 voorsprong uit de heenwedstrijd. Norwich City en Watford zijn al zeker van een terugkeer op het hoogste niveau.