Dankzij Zlatan is de derby van Milaan na jaren weer een echt gevecht om de landstitel

Door Sjoerd Mossou



Toen we Zlatan Ibrahimovic jaren geleden op Milanello spraken, in zijn eerste periode bij AC Milan, zat de spits in een grote fauteuil in de ontspanningsruimte. De open haard brandde. De Zweedse spits leek wel een kunstschilder, uitkijkend over het groen van de prachtige oefenvelden.