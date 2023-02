Dansende Erik ten Hag tot de orde geroepen door grappende Roy Keane: ‘Je zou ontslag moeten nemen’

Ten Hag gaf kort na de prijsuitreiking op Wembley zijn eerste interview aan de rand van het veld aan Sky Sports. Daar werd hij direct gevraagd naar zijn dansje met Antony en Lisandro Martínez, iets wat Ten Hag ook al eens deed bij Ajax. Voormalig Manchester United-captain Roy Keane zag de beelden en riep Ten Hag tot de orde. ,,Je zou nu onmiddellijk ontslag moeten nemen", grapte de Ier, die zich al het hele seizoen groot bewonderaar toont van de duidelijke en rechtlijnige aanpak van Ten Hag.

Gary Neville was ook lyrisch bij Sky Sports. ,,Dit is een grote dag voor Manchester United. Casemiro vormt met zijn ervaring en mentaliteit de kern van dit team, maar het gaat eigenlijk om één man die dit team in zo’n korte tijd van een stelletje klagers in winnaars heeft getransformeerd. Dat is natuurlijk Erik ten Hag, wat een werk heeft hij al verzet in zo'n korte tijd. Spelers die we al hadden afgeschreven, waarvan we dachten dat ze niet meer voor Manchester United zouden moeten spelen, presteren nog steeds op een heel hoog niveau", vervolgde Neville.

De BBC is ook lyrisch over Ten Hag. ,,Hij is de transformerende manager waar de club jarenlang naar heeft gehunkerd”, is het commentaar. ,,Hij heeft de aura van een transformerende manager, met zijn uitstraling van autoriteit en tactisch inzicht. Bovendien heeft hij nu een trofee om te bewijzen dat de club inderdaad de goede kant op gaat. Het is een succes waar Manchester United al bijna zes jaar naar hunkerde. Het is nog te vroeg om een ​​definitief oordeel te vellen na slechts enkele maanden in dienst, maar Ten Hag heeft de eerste prijs gewonnen die hij kon, waarmee hij een week afrondde waarin FC Barcelona op een donderende avond op Old Trafford uit de Europa League werd geknikkerd.”

De Britse publieke omroep gaat ook terug naar het begin van het seizoen, waar Ten Hag direct twee serieuze klappen te verwerken kreeg. De 53-jarige coach uit Haaksbergen begon het seizoen nog met pijnlijke nederlagen tegen Brighton (1-2) en Brentford (4-0), maar in de 38 duels die volgden waren er 29 overwinningen, vijf gelijke spelen en vier nederlagen.

,,De nederlaag in het openingsweekend thuis tegen Brighton lijkt een eeuwigheid geleden en de gênante 4-0 afgang bij Brentford lijkt steeds meer op een cruciaal moment. Ten Hag annuleerde de vrije dag van zijn spelers na die nederlaag om ze een duurloop van 13,8 km te laten maken, de afstand waarmee Brentford een dag eerder zijn ploeg was voorbijgelopen. Ten Hag sloot zich toen aan bij zijn spelers op de vlucht en gaf daarmee een duidelijke boodschap dat, hoewel de tekortkomingen bij Brentford niet zouden worden getolereerd, dit ook een heerschappij zou zijn waarin de verantwoordelijkheid collectief zou zijn en de teamethiek centraal zou staan. ‘Everyone is in it together’ was de boodschap en dat draagt hij sindsdien in alles uit, ook als er successen te vieren zijn.”

Lisandro Martínez werd opnieuw briljant genoemd door Manchester Evening News en kreeg een 8 voor zijn optreden op Wembley: ,,Een heldhaftige ingreep op Fabian Schär voorkwam een mogelijk doelpunt en hij bleef ook op dit podium ijzig kalm aan de bal en in de duels. Hij was een van de weinigen die de wedstrijd verstandig uitspeelde bij de 2-0 voorsprong.

Wout Weghorst, die zijn eerste prijs won, kreeg een 6: ,,Hij had als spits twee goede kansen om uit te scoren, maar toonde zich opnieuw geen koele afmaker. Hij is beter als hij iets meer teruggezakt speelt, met zijn assist op Marcus Rashford en een goed schot dat Loris Karius tot een knappe redding dwong.”

Ook in de Daily Mail niets dan lof voor Ten Hag en zijn spelers. ,,Het team van Ten Hag stuurde de spelers en supporters van Newcastle United, dat na 24 jaar terug was op Wembley en hier weken naar had uitgekeken, kil en klinisch terug naar huis. De invloed van Ten Hag is niet te onderschatten. Dit was ZIJN triomf en het zou een enorme verrassing zijn als het zijn laatste is. Hij werkt pas sinds afgelopen zomer op Old Trafford, maar hij heeft het karakter van de club veranderd.”

,,De belangrijkste aanwezige op het veld was Casemiro, die assertief en doortastend was op het middenveld. De andere sleutelfiguur in deze overwinning was Wout Weghorst, die in het eerste half uur de aanval leidde en echt zijn eigen magische touch lijkt te hebben. Sinds Weghorst in januari arriveerde, heeft United een trofee gewonnen, Barcelona en Manchester City verslagen en de aandacht getrokken van ‘s werelds meest rijke mensen die de club willen overnemen", schrijft The Guardian.

Het medium vervolgt: ,,De voetbalwereld houdt ervan om te praten in tijdperken, culturen en bredere, ingrijpende verhalen. Wat zo opvallend is aan het succes van Ten Hag bij United, is dat het stilletjes is gekomen, in kleine details en marginale winsten, maar dat er nu toch het gevoel heerst dat er eindelijk weer een club staat die iedereen serieus in de gaten moet houden.”

,,Het lijkt erop dat het bestuur in Ten Hag de juiste persoon heeft gevonden. Hier staat een bekwame leider in zijn beste jaren en bovendien iemand die immuun is voor geluiden van de buitenwacht. Hij trekt zijn eigen plan en al snel met succes. Dit is zijn moment, een beloning voor zijn duidelijke manier van werken. Eindelijk is er bij United het gevoel van enige leidende intelligentie, na een decennium van entropie en verspilling van kwaliteit en geld.”

Quote Hij schopt je tegen je schenen, beweert dan dat jij bent begonnen en geeft je daarna een knipoog en een knuffel Over Lisandro Martínez

Winnaarsmentaliteit

De bekende journalist Daniel Story schreef dat hij een winnaarsmentaliteit bij Manchester United ziet die hij niet direct met Ten Hag had geassocieerd na zijn jaren bij Ajax. ,,Dit was een finale en na finales wordt alleen gesproken over de winnaars. Na de 2-0 maakte United de wedstrijd dood, omdat goed voetbal of een grote uitslag er niet toe doet in finales. Dat is een kwaliteit op zichzelf en daar heeft Ten Hag ons mee verrast. We wisten dat zijn team goed aan de bal zou zijn, maar de streetwise manier van spelen had niemand zo zien aankomen. Zijn team is vaak onsympathiek om tegen te spelen, maar duizend keer liever dat dan een sympathiek team dat vaak ten onder gaat.”

Vooral de rol van Martínez wordt daarbij als belangrijk gezien: ,,Hij is een krijger en een gremlin. Hij schopt je tegen je schenen, beweert dan dat jij bent begonnen en geeft je daarna een knipoog en een knuffel. Hij is het type voetballer waar fans verliefd op worden. Zet een ervaren krijger als Casemiro voor hem en je hebt de as waar al het andere omheen kan worden gebouwd. Marcus Rashford maakt dan wel de goals, maar het zijn de defensieve fundamenten waarop de grootste paleizen worden gebouwd. Met Martínez en Casemiro kwamen er afgelopen zomer twee spelers binnen - om de analogie van Eric Cantona te gebruiken - met hun kraag omhoog en borst vooruit alsof ze de koning waren.”