David Beckham luistert twintig jaar na historische vrije trap vol emotie naar commentaar: ‘Kippenvel’

Twintig jaar geleden leek Engeland directe plaatsing voor het WK in Japan en Zuid-Korea mis te gaan lopen. Met een 1-2 achterstand tegen Griekenland leek het team van bondscoach Sven-Göran Eriksson veroordeeld tot het spelen van play-offs, net als het Oranje van Louis van Gaal destijds. Door goals van Angelos Charisteas en Demis Nikolaidis stond Griekenland in de extra tijd met 1-2 voor op Old Trafford in Manchester, toen Engeland in de 93ste minuut nog een vrije trap kreeg na een licht duwtje in de rug van Teddy Sheringham. De ervaren spits, die de 1-1 al had gemaakt, wilde deze vrije trap graag zelf nemen. David Beckham stuurde zijn teamgenoot echter gedecideerd weg, legde de bal geconcentreerd neer en krulde de bal van zo'n 25 meter afstand in de bovenhoek.



Door het 2-2 gelijkspel plaatste Engeland zich rechtstreeks voor het WK 2002, waar Brazilië in de kwartfinale te sterk zou blijken. Duitsland, dat door de vrije trap van Beckham was veroordeeld tot de play-offs, verloor op het WK 2002 ook van Brazilië, maar deed dat pas in de finale.

De beelden zal Beckham ongetwijfeld al honderden keren hebben gehoord, maar het radiocommentaar van de BBC hoorde hij twintig jaar later pas voor het eerst. Beckham zegt in zijn zelf geplaatste video niets, maar het is zichtbaar dat hij met zijn gedachten direct weer terug is op 6 oktober 2001. ,,Vandaag 20 jaar geleden en mijn eerste keer dat ik naar dit commentaar luister.. Om mijn land te vertegenwoordigen, mijn land te leiden, een doelpunt te maken voor de fans en om dat allemaal te doen op Old Trafford. Het had niet perfecter kunnen zijn.”

De Daily Mail plaatste vandaag een uitgebreide terugblik op de historische goal van Beckham, die ook zelf even aan het woord komt. ,,Ik krijg kippenvel als ik eraan terugdenk, erover praat, ernaar kijk, het was gewoon een speciaal moment", zegt Beckham. ,,Dat moment was een verlossing voor alles wat er was gebeurd, want tot dan toe was er altijd die donkere wolk na mijn rode kaart tegen Argentinië op het WK 1998. Ik had het gevoel dat de Engeland-fans en de fans die me een paar jaar niet mochten, ineens zeiden “oké, dat laten we achter ons, we kunnen nu verder”.

Beckham scoorde uiteindelijk 17 keer in 115 interlands voor Engeland, waarvoor hij tussen 1996 en 2009 international was. In 2013 zette hij als speler van Paris Saint-Germain een punt achter zijn profloopbaan van 21 jaar. In 2018 werd hij de eigenaar van Inter Miami CF, dat sinds vorig jaar uitkomt in de Amerikaanse profcompetitie Major League Soccer (MLS). Bij de club van Beckham is Phil Neville de hoofdtrainer en zijn Gonzalo Higuaín, Blaise Matuidi, Kelvin Leerdam en Nick Marsman bekende namen binnen de selectie.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm David Beckham juicht na zijn late gelijkmaker (2-2) tegen Griekenland op 6 oktober 2001. © Hollandse Hoogte / EPA