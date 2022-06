David Neres haalt Ajax-herinnering op bij presentatie Benfica: ‘Was een mooie wedstrijd’

De 25-jarige Neres kwam van 2017 tot afgelopen winter uit voor Ajax, waar hij ondanks enkele sterke periodes op een zijspoor belandde. De aanvaller verkaste daarom begin dit jaar naar Sjachtar Donetsk, maar dat avontuur liep op een mislukking uit, hoofdzakelijk door de Russische inval in Oekraïne.



Neres kwam vast te zitten in een hotel in hoofdstad Kiev. Met hulp van de UEFA slaagde hij er in naar Roemenië te vluchten en vertrok hij vervolgens naar zijn geboorteland Brazilië in afwachting van een nieuwe club.



Naar verluidt betaalt Benfica een transfersom van 15 miljoen euro voor Neres, een bedrag dat wordt vereffend met een openstaande schuld van Sjachtar Donetsk.

,,Iedereen kent de kracht van Benfica, een geweldige club, en ik ben blij dat ik deze kans krijg”, zei Neres op de clubkanalen van Benfica. ,,Ik hoop dat ik me makkelijk kan aanpassen, maar dat moet een stuk makkelijker zijn dan in Nederland. Daar heb ik vijf jaar gewoond en daar was een andere taal en een ander klimaat. Hier is alles in mijn voordeel", zo doelt de Braziliaan onder meer op de Portugese taal die hij spreekt.

In het befaamde Champions League-seizoen van Ajax in 2018/2019 speelde Neres met Ajax tegen Benfica in de groepsfase. In Portugal werd het 1-1. ,,Ik weet nog dat het een mooie wedstrijd was. Ik hoop nog veel gelukkige momenten te mogen beleven in het Estádio da Luz", aldus de 25-jarige vleugelaanvaller, die ook zijn eigen kwaliteiten benoemt: ,,Ik ben een snelle speler die altijd op zoek is naar het doel. Er zal nooit een gebrek zijn aan toewijding bij me. Ik heb een grote wil om te winnen.”

Eerste grote aankoop

In Estádio da Luz is Neres de eerste grote aankoop van trainer Schmidt, die deze zomer overkwam van PSV. Naast de zevenvoudig Braziliaans international komen Alexander Bah (Slavia Praag), Mihailo Ristic (Montpellier) en Petar Musa (Boavista) naar Lissabon.



Benfica is de 37-voudig landskampioen van Portugal, waarvan de laatste keer in 2019. Afgelopen jaargang schakelden de Portugezen PSV uit in de play-offs voor de groepsfase van de Champions League. In de achtste finales moest Ajax eraan geloven.



