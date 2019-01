David Silva verbreekt Premier League-record van Hart

David Silva kwam in de zomer van 2010, een paar dagen nadat de linksbenige middenvelder met Spanje het WK in Zuid-Afrika had gewonnen, voor 28 miljoen euro over van Valencia. Silva was in de voorgaande 266 competitieduels goed voor 54 goals en 90 assists. In totaal speelde Silva al 370 wedstrijden voor Manchester City in alle competities. Silva, die vorige week 33 jaar werd, staat nog tot de zomer van 2020 onder contract bij de huidige kampioen van Engeland.