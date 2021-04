De beelden: bekijk hier hoe verbaasde Koeman met rood wordt weggestuurd

Dat gebeurde na de gelijkmaker van Darwin Machis, die in de 63ste minuut de 1-1 maakte. Koeman werd even later door Pablo González naar de tribune gestuurd vanwege aanmerking aan het adres van de leidsman. Vanaf de tribune zag Koeman zijn ploeg met 1-2 ten onder gaan door een kopgoal van Jorge Molina.



Door de nederlaag grijpt Barcelona naast de koppositie in de Spaanse competitie. Bij een overwinning had Barcelona met één punt boven Atlético Madrid gestaan. Nu moeten de Catalanen in de resterende vijf wedstrijden een achterstand van twee punten zien goed te maken.