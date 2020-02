De blikvangers van de winter: Haaland, Bergwijn, Eriksen en Bruno Fernandes

Twee winterse overstappen springen in de Premier League in het oog, die van Bruno Fernandes en Steven Bergwijn. Manchester United hengelde afgelopen zomer ook al naar de handtekening van de Portugese spelmaker, maar zag uiteindelijk toch af van de komst van de aanvoerder van Sporting Lissabon. Dat had volgens de Engelse krant The Metro te maken met het feit dat United het idee kreeg dat de Portugese club via de geruchtenmolen de prijs wilde opdrijven.



Verder maakte United zich zorgen of de spelmaker wel in het plaatje van de Premier League paste vanwege zijn lage passnauwkeurigheid. United draaide 180 graden en probeerde het nog eens. Dit keer met succes. Twee dagen voor het verstrijken van de transferperiode Bruno Fernandes voor 55 miljoen euro naar Old Trafford.