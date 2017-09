De Boer: Als ik wegga, wil ik dat door de voordeur doen

Door Geert Langendorff

Zelf blijft hij heilig geloven in een ommekeer zonder de realiteit uit het oog te verliezen. ,,Ik wil spelen als Barça, maar we hebben daar niet de juiste spelers voor”, gaf De Boer vanmiddag aan.

De 112-voudig international probeerde tijdens een persbijeenkomst op het trainingscomplex in de Londense voorstad Beckenham begrip te kweken voor zijn bekritiseerde werkwijze. ,,Ik ben niet naïef”, zei hij. ,,Ik kijk naar wat ik in huis heb. Arsenal heeft meer kwaliteit dan Palace, maar we kunnen de strijd aangaan met zulke ploegen door met veel energie te spelen en het juiste systeem te hanteren.”

Quote Ik wil spelen als Barça. Frank de Boer

Louis van Gaal

De Boer vroeg het journaille en het bestuur impliciet om meer tijd door te wijzen op Louis van Gaal. ,,Ik herinner me dat hij bij Bayern München zijn eerste wedstrijden verloor”, stelde de coach. ,,Uiteindelijk stond hij later in het seizoen in de finale van de Champions League. Giovanni van Bronckhorst ging zeven keer op rij onderuit met Feyenoord. Later dat jaar won hij de beker en het seizoen erop de landstitel. Het kan zomaar heel snel veranderen.”

Om zijn punt te maken wees De Boer ook nog op Pep Guardiola. ,,Mensen dachten: waar is hij hemelsnaam mee bezig? Plotseling begrepen de spelers wat hij bedoelde. Het kwartje viel, goede resultaten volgden. Ik ben ervan overtuigd dat als we zoiets kunnen bewerkstelligen ik hier heel lang zit.” Dat alles erop wijst dat De Boer zondag op Turf Moor hier al het bewijs van moet leveren, ontweek hij.

Goede relatie

,,Ik heb een goede relatie met voorzitter Steve Parish”, reageerde De Boer. ,,We weten wat we willen bereiken. Beide zijn we ervan overtuigd dat de resultaten vanzelf zullen komen. Hoe eerder hoe beter.” Niettemin gaf hij toe tijdens de interlandweek een crisisberaad van twee uur te hebben gehouden op het kantoor van de preses. ,,We zijn enorm kritisch naar elkaar toe, maar als we elkaar de hand schudden zitten we op één lijn.”

Parish sprak vorige week een stuk dreigender. Als De Boer niet snel punten zou verzamelen, wachtte onherroepelijk een afscheid. Burnley, dat op de eerste speeldag Chelsea versloeg op Stamford Bridge (3-2), komt mogelijk te vroeg. ,,Ze zijn goed georganiseerd, spelen volgens een helder plan”, waarschuwde De Boer. ,,Ze ogen heel sterk, zijn zeer lastig te verslaan, maar ik denk dat we een kans maken om een goed resultaat neer te zetten.”

Quote Het systeem dat ik hanteerde, was legitiem. Frank de Boer

Kritiek

De Boer gaf aan niet doof te zijn voor kritiek op zijn wens om Crystal Palace verzorgd voetbal te laten spelen, maar hield zijn spelers een spiegel voor. ,,Het systeem dat ik hanteerde, was legitiem. We spelen totaal niet zoals we gewend waren bij Ajax, omdat we daar het personeel niet voor hebben. En we schuwen de lange bal naar voren ook niet. Dat is ingegeven door de kwaliteit in de selectie.”

Dat hij in de verleden tijd sprak, maakte duidelijk dat De Boer zich aanpast. Tegen Burnley speelt Crystal Palace niet langer in een 3-4-3 formatie. Wel vroeg hij zijn spelers te handelen als professionals. Van paniek bij tegenslag mag geen sprake meer zijn. ,,Je moet heel teleurgesteld zijn, maar niet in de stress schieten. Als een ploeg beter is, kan ik dat accepteren. Maar je moet er wel alles aan hebben gedaan. De mentaliteit hier moet veranderen.”

Overtuigen

Quote Ze moeten altijd kunnen zeggen dat je keihard hebt gevochten. Frank de Boer De Boer sprak de overtuiging uit Crystal Palace aan de praat te krijgen. Mocht Parish niettemin besluiten hem na het weekeinde te ontslaan, dan neemt hij zichzelf niets kwalijk. ,,Voor mij is het glas altijd halfvol. Als ik wegga, wil ik dat door de voordeur doen. Ze moeten altijd kunnen zeggen dat je keihard hebt gevochten, altijd honderd procent hebt gegeven. Dat zal ik doen.”