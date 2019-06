De Boer met Atlanta naar kwartfinale Amerikaanse beker

Recordtransfer Hummels keert definitief terug naar Dortmund

19 juni De terugkeer van Mats Hummels naar Borussia Dortmund is in kannen en kruiken. Bayern München ontvangt een transfersom van 38 miljoen euro voor de 30-jarige verdediger die het met zijn oude club zelf al eens was geworden over een driejarig contract.