De Boer positief na uitschakeling: ‘Dit is de energie die ik wil zien’

,,Het is goed om deze reactie te zien na zondag, toen we geen energie legden in de wedstrijd tegen FC Cincinnati’', zei De Boer, die met zijn elftal één punt pakte uit de eerste twee competitieduels. ,,Dit is de energie die ik wil zien, dit verwachten de fans van Atlanta United.’’



De 48-jarige trainer beleeft net als eerder bij Internazionale en Crystal Palace een moeizame start. De Boer debuteerde met een nederlaag (3-1) in de Champions League bij de kampioen van Costa Rica, maar zijn ploeg poetste dat weg door de return met 4-0 te winnen. De Amerikaanse kampioen moest vervolgens in de kwartfinale in Mexico met 3-0 buigen voor Monterrey, een van de favorieten voor de eindzege in het toernooi voor clubs uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Voor eigen publiek won Atlanta United met 1-0, maar dat was niet genoeg om de halve finales te halen.



,,Het is jammer dat we niet door zijn’', zei aanvoerder Michael Parkhurst. ,,Maar gezien hoe de eerste maand is gegaan, was dit een positieve stap. We moeten nog steeds wennen aan de manier van spelen die onze trainer voor ogen heeft. Daar werken we hard aan.’’