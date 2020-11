De Boer tegen oud-teamgenoot Luis Enrique: succesvol als speler, nog niet als trainer

122 keer teamgenoten van elkaar

De Boer speelde van januari 1999 tot juni 2003 voor FC Barcelona, de club waar Luis Enrique van 1996 tot 2004 speelde nadat hij daarvoor al vijf jaar voor Real Madrid uitkwam. In 122 van de 214 wedstrijden die De Boer voor Barcelona speelde, deelde hij het veld met de energieke middenvelder uit Gijón. De eerste vier wedstrijden waarin De Boer en Luis Enrique samen op het veld stonden, werden allemaal gewonnen. Daarbij zat onder meer een mooie 3-0 zege op Real Madrid op Valentijnsdag 1999, met twee goals van Luis Enrique op aangeven van Patrick Kluivert en Josep Guardiola. Barcelona werd in 1999 ook kampioen onder Louis van Gaal. Het bleef wel de enige prijs die De Boer won in Spanje. Een andere wedstrijd die opvalt is de 7-0 zege op Athletic Bilbao op 3 februari 2001, met drie assists van De Boer en drie goals van Enrique. De laatste keer dat het tweetal samen op het veld stond was op 15 juni 2003, toen Barcelona in Mestalla met 1-3 won bij Valencia. Barcelona eindigde dat seizoen echter als zevende en De Boer maakte de komst van Frank Rijkaard niet meer mee. Hij vertrok transfervrij naar Galatasaray en Barcelona haalde Rafael Márquez en Giovanni van Bronckhorst als vervangers in huis voor de verdediging. Luis Enrique speelde nog wel dertig duels in het eerste seizoen van Rijkaard, waarin Barcelona tweede werd op vijf punten achter Valencia.

4 keer tegenstanders van elkaar

De Boer en Enrique waren ook vier keer tegenstanders van elkaar, twee keer als spelers en twee keer als trainers. De eerste ontmoeting was op 13 september 1995, toen Ajax in de groepsfase van de Champions League in het Olympisch Stadion in Amsterdam met 1-0 won van Real Madrid door een vroege goal van Marc Overmars. Twee maanden later won Champions League-houder Ajax ook nog met 0-2 in Madrid door goals van Jari Litmanen en Patrick Kluivert, De Boer deed die avond niet mee.



De tweede ontmoeting was tijdens Nederland - Spanje op 15 november 2000, zondag twintig jaar geleden. Oranje won de oefeninterland in Estadio Benito Villamarín in Sevilla met 1-2 door een goal van De Boer in de 85ste minuut.



Waar De Boer beide duels als international won, daar kwam Luis Enrique twee keer als winnaar uit de strijd als trainer van FC Barcelona. Dat was in de poulefase van de Champions League in 2014. Op 21 oktober won Barcelona met 3-1 in Camp Nou. Twee weken later won het team van Luis Enrique ook in de Arena. Het werd 0-2 door twee goals van Lionel Messi.