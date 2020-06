De Boer tussen Mickey en Minnie: ‘Als je finale haalt, zit je zes weken in Disney World’

Door Maarten Wijffels



Een maand lang voetballen en trainen tussen de beeltenissen van Mickey Mouse, Donald Duck en Doornroosje. Nee, Frank de Boer had natuurlijk ook nooit gedacht dat het zo zou lopen. Maar het is beter dan stilzitten, vindt de liefhebber in hem.



Met een beetje fantasie gaat hij straks ook gevoelsmatig 26 jaar ­terug in de tijd. Naar 1994, toen hij met het Nederlands elftal al eens wekenlang in Orlando bivakkeer­de en er drie duels afwerkte tijdens het WK in de Verenigde Staten. ,,We gaan nu een toernooi spelen volgens hetzelfde WK-format als toen. Met 26 clubteams in plaats van 24 landenteams’’, zegt De Boer, tegenwoordig coach van Atlanta United.



,,Van de poulefase tot de finale duurt een maand. En warm zal het ook weer zijn in Orlando. Onze ­eigen reguliere competitie met uitwedstrijden en veel reizen kan nog niet beginnen. Dit is een veilig alternatief, dus ja, ik ben er blij mee, zie de uitdaging wel.’’