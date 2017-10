De Bruyne verwacht titelstrijd met aartsrivaal United

Zowel City als United hebben nog geen nederlaag geleden dit seizoen en lieten goed voetbal zien. Het voorlopige hoogtepunt van The Citizens was de 7-2 pandoering tegen Stoke City. De Bruyne, die al goed was voor vijf assists en een doelpunt, gelooft in de kansen van zijn eigen team en rivaal United. ,,Op dit moment zijn wij (City en Man U, red) misschien wel de favorieten. Maar alles staat nog dicht op elkaar'', zo zei de Belgische topvoetballer tegen ESPN.



,,Het is nog zo vroeg in het seizoen. Je hoeft maar twee of drie keer te verliezen en je staat weer lager in het klassement. Hopelijk kunnen we ons huidige niveau vasthouden.''



Vorig seizoen eindigden The Citizens op een derde plaats. De Bruyne ziet verbetering in vergelijking met vorig seizoen, zeker in de wedstrijden tegen de topteams. ,,We brachten vorig seizoen goed voetbal, maar lieten te vaak punten liggen in de topwedstrijden. Op dit moment spelen we misschien wel wat beter, maar we bouwen gewoon verder op vorig seizoen en voorlopig gaat alles goed. We blijven hard werken.''



City won de laatste zes wedstrijden in de Premier League. Komende zaterdag krijgen ze Burnley op bezoek, dat op dit moment zevende staat.