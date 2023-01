De diepere laag achter de transfer van Cristiano Ronaldo: ‘Hij moet gaan laten zien dat het land meer is dan executies en olie’

Cristiano Ronaldo (37) koos voor een monstersalaris van 500 miljoen euro in 2,5 jaar bij Al-Nassr en lijkt zijn carrière in Saoedi-Arabië af te gaan sluiten. Sportmarketeer Bob van Oosterhout, voormalig Al-Nassr-trainer Foeke Booy en voormalig Al-Nassr-speler Youness Mokthar over de ongekend lucratieve stap van de Portugees, het hoongelach eromheen en de diepere laag achter de transfer.