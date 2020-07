De grootste zege van Manchester City ooit

Manchester City klopte glimlachend Financial Fair Play regels. De UEFA denkt dat het oorspronkelijke arrest vooral is vernietigd, omdat het zaken van te lang geleden waren. City zegt onschuldig te zijn.

Door Mikos Gouka



De UEFA wist het zeker. Manchester City had tussen 2012 en 2016 de boel op financieel vlak flink belazerd. De club loog volgens de Europese voetbalbond glashard over de hoogte van de inkomsten uit sponsoring. De onttroonde kampioen van Engeland werkte ook niet mee aan het onderzoek.



City werd in februari vanaf komend seizoen twee jaar uitgesloten van Europees voetbal en kreeg een boete van 30 miljoen euro. Het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) maakte echter gehakt van die uitspraken. Er was volgens het CAS helemaal geen sprake van ernstig schenden van de financiële spelregels. De boete van dertig miljoen, omdat de club nooit had meegewerkt aan het onderzoek, werd teruggebracht naar tien miljoen euro.

Manchester City-eigenaar Sheikh Mansour en voorzitter Khaldoon Al Mubarak zullen dat bedrag schaterlachend aftikken. Het duo nam de leiding van de club over in 2008. Ze werden met het grote geld een topclub in de Premier League. De droom om ooit de Champions League te veroveren staat nog. Dat kan dit seizoen nog altijd, maar dus ook weer de komende jaren nu de UEFA bakzeil haalde. Manchester City zei dat het al die tijd al vrijwel zeker was dat de straf zou worden vernietigd. Woorden die ook manager Pep Guardiola vaak had uitgesproken.

Manchester City boekte de afgelopen jaren grote sportieve successen, maar deze overwinning is misschien wel de grootste tot op heden. Zwart op wit staat nu dat ze het financiële systeem niet hebben bedrogen.

Financial Fair Play

Voor de UEFA is de uitspraak uiteraard meer dan een rechtse directe. Eens te meer blijkt dat hun ‘Financial Fair Play-regels’ lang niet altijd te handhaven zijn. Er zal ongetwijfeld nauwkeurig worden gekeken naar aanpassingen van het spelregelsysteem. De uitspraak ondermijnt in elk geval de kracht van de Europese voetbalbond. De wapens die ze hebben om de toenemende macht van de rijke clubs in het Europese voetbal te bestrijden, blijkt in de praktijk te beperkt. Clubs kunnen de financiering van hun eigen vermogen blijkbaar nog altijd ‘vermommen’ als sponsorbijdragen.

De UEFA reageerde dan ook enigszins verbolgen. ,,Het CAS oordeelde dat er onvoldoende sluitend bewijs was om alle conclusies in dit specifieke geval te bevestigen en dat veel van de vermeende inbreuken verjaard waren wegens de in de UEFA-regelgeving voorziene periode van vijf jaar’’, laat de Europese bond weten in een korte verklaring.

,,De afgelopen jaren heeft Financial Fair Play een belangrijke rol gespeeld bij het beschermen van clubs. De UEFA en de ECA blijven zich aan haar principes houden.’’

Gary Lineker, analyticus in Engeland en voormalig international vatte het korter samen. ,,Een enorme overwinning voor de club’’, liet Lineker via Twitter weten. ,,Het is moeilijk in te zien hoe de Financial FairPlay-regels van de UEFA dit kunnen overleven. En kan de UEFA de gevolgen zelf overleven?’’