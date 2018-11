De Guzman leeft op in Frankfurt na vertrek Kovac

Vooral de geroemde aanval met Luka Jovic (9 goals), Sebastién Haller (8) en Ante Rebic (4) maakt dit seizoen indruk in de Bundesliga. ,,Onder deze trainer lopen we ook veel, maar zijn we nog een beetje agressiever en spelen we aanvallender’’, zegt De Guzman over de nieuwe spelopvatting die beter bij hem past. ,,Hoe aanvalslustiger je speelt, hoe meer goals je maakt. We verdedigen hoger, in plaats van af te wachten. Dat is een groot verschil met Kovac.‘’