De Haan over terugkeer Zidane: ‘Perfect moment om in te stappen bij Real Madrid’

De Haan zat zelf ook ooit in een situatie als Zizou. Nadat hij tussen 1985 en 1988 en 1992 en 2004 al trainer was geweest van Heerenveen, keerde hij in 2015 terug als interim toen Dwight Lodeweges na negen competitiewedstrijden opstapte. ‘Zijn cluppie’ verkeerde in nood. ,,Het voelde toen als een morele plicht om te helpen”, vertelt hij.



Hij is niet de enige eredivisietrainer die als troubleshooter terugkeerde op het oude nest. FC Twente zocht na het ontslag van Co Adriaanse in 2012 zijn heil opnieuw bij Steve McClaren, de man de Tukkers in 2010 aan de landstitel had geholpen. De successen van zijn eerdere termijn bleven echter uit. Na iets meer dan een jaar stapte de Engelsman weer op. ,,FC Twente zit te diep in mijn hart om de vooruitgang in de weg te staan”, liet hij destijds weten.