De Jong en Pedri schitteren deze week al in Madrid

Het is niet voor het eerst dat FC Barcelona die advertentieruimte in Madrid gebruikt. In december deed Joan Laporta dat ook al, kort nadat bekend was geworden dat hij weer in de race was om voorzitter van FC Barcelona te worden. ,,Ik kijk ernaar uit om je weer te zien’, was destijds de tekst. Laporta was van 2003 tot 2010 al voorzitter van FC Barcelona. De Catalanen wonnen in die periode veel prijzen.



De wedstrijd tussen Real Madrid en FC Barcelona wordt zaterdagavond gespeeld in de Spaanse hoofdstad, maar niet in Estadio Santiago Bernabéu. Real speelt sinds vorig jaar in het Estadio Alfredo Di Stéfano op het eigen trainingscomplex, omdat het stadion een grote renovatie ondergaat. Beide clubs zijn na een tegenvallende reeks van koploper Atlético Madrid weer helemaal terug in de strijd om de titel. Barcelona staat een punt achter op de koploper, Real drie punten.