De Jong held van Sevilla na winnende goal in halve finale tegen Manchester United

Europa LeagueSevilla heeft zich geplaatst voor de finale van de Europa League, het toernooi dat de club uit Spanje in 2014, 2015 en 2016 al wonnen. Luuk de Jong maakte in de 78ste minuut als invaller de winnende 2-1 in de halve finale tegen Manchester United in het RheinEnergie Stadion in Keulen.

Sevilla Fútbol Club won de UEFA Cup al in 2006 (in Eindhoven tegen Middlesbrough) en 2007 (in Glasgow tegen Espanyol) en won de Europa League daarna liefst drie keer op rij onder Unai Emery, maar komende vrijdag mag de club uit Andalusië dus opnieuw gaan strijden om de beker van het tweede Europese clubtoernooi. Daarin zal Internazionale (van verdediger Stefan de Vrij) of Sjachtar Donetsk de tegenstander zijn. Zij staan maandagavond tegenover elkaar in Düsseldorf.

Bounou held van Sevilla met goede reddingen

In het eerste kwartier na rust kreeg Manchester United zeker vijf goede kansen om opnieuw op voorsprong te komen, maar Yassine Bounou, de Marokkaanse doelman van Sevilla, ontpopte zich tot held van de Spaanse club. Luuk de Jong kwam in de 56ste minuut in het veld voor de Marokkaanse spits Youssef En-Nesyri en was in de eerste twintig minuten nauwelijks zichtbaar, maar in de 78ste minuut sloeg de voormalig spits van FC Twente en PSV plots toe. De Jong liep weg uit de rug van Victor Lindelöf en tikte een voorzet van Sevilla-captain Jesús Navas koeltjes binnen: 2-1.

Ole Gunnar Solskjaer gooide in de slotfase nog vier verse krachten in het veld, waaronder Timothy Fosu-Mensah, maar United kon niet meer gevaarlijk worden na de goal van De Jong. De 29-jarige spits staat pas op acht goals in 45 wedstrijden in zijn eerste seizoen bij Sevilla, maar zal zich opnieuw populair hebben gemaakt bij zijn teamgenoten en de supporters van de club uit het zuiden van Spanje. Eerder dit seizoen maakte hij ook al de winnende goal in de stadsderby bij Real Betis.

Weer geen prijs voor United

Manchester United wint voor het derde seizoen op rij geen prijs, iets wat de club van 1986 tot 1989 voor het laatst gebeurde. United werd dit seizoen nog wel derde in de Premier League, nadat het maandenlang op de vijfde plaats had gestaan. Eerder dit seizoen vloog United ook al in de halve finale uit de League Cup en FA Cup. David de Gea mocht ook toen de plek van Sergio Romero weer overnemen, maar vanavond pakte dat opnieuw verkeerd uit.

