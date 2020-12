De Jong helpt Sevilla naar volgende ronde in Copa del Rey

Óscar Rodríguez maakte na twee minuten al de 0-1 voor Sevilla en na een kwartier spelen verdubbelde De Jong de voorsprong al. Joan Jordán schoot kort voor rust nog een strafschop binnen en daarmee was het wel gedaan tegen het clubje uit de Tercera División. De Jong mocht in de rust dan ook al douchen en kon de tweede helft rustig toekijken, maar zag geen doelpunten meer. De Jong scoorde eerder dit seizoen al twee keer in La Liga (tegen Cádiz en FC Barcelona) en in de Champions League de winnende tegen Stade Rennais. Vorig seizoen kwam De Jong tot tien goals in 46 duels voor Sevilla, waarvan drie in de beslissende fase van de Europa League. Nemanja Gudelj, Karim Rekik en Oussama Idrissi speelden vanavond ook mee bij Sevilla.



Real Madrid, FC Barcelona en Real Sociedad en Athletic Bilbao komen in de eerste ronde van de Copa del Rey nog niet in actie. Zij spelen begin januari in Sevilla nog om de Spaanse Supercopa, dat sinds vorig jaar in toernooivorm wordt gespeeld met vier clubs. De twee clubs uit Baskenland bereikten vorig seizoen de bekerfinale die in Sevilla zou worden gespeeld, maar vanwege het coronavirus kwam het daar niet van. Real Sociedad en Athletic Bilbao zagen namelijk geen waarde in een bekerfinale zonder supporters en dus werd er besloten om niet te spelen.