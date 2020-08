De Jong in eerste jaar bij Sevilla: niet veel goals, wel vaak belangrijk

Luuk de Jong was zondagavond de matchwinner bij Sevilla in de halve finale van de Europa League tegen Manchester United. De 29-jarige spits staat nu op acht goals bij de club uit Andalusië, waar hij dit seizoen in 45 van de 52 wedstrijden in actie kwam.

Luuk de Jong maakte in juli 2019 voor 12,5 miljoen euro de overstap naar Sevilla, na 112 goals in 204 wedstrijden voor PSV. Na zijn eerdere mislukte buitenlandse avonturen bij Borussia Mönchengladbach (toevallig ook 8 goals in 45 duels) en Newcastle United (geen goal in 12 duels) zijn de meningen nu verdeeld aan het einde van zijn eerste seizoen bij de club uit Andalusië. De cijfers zijn niet die van een topspits, maar De Jong was toch een paar keer belangrijk voor zijn club. Zijn goals uitgelicht.

Lees ook De Jong held van Sevilla na winnende goal in halve finale tegen Manchester United Lees meer

20 oktober 2019: 1-0 tegen Levante

De Jong kende geen beste start bij Sevilla. Hij stond bij zeven van de eerste acht competitieduels in de basis en mocht vijf keer de hele wedstrijd blijven staan, maar goals maakte de in Zwitserland geboren spits nog niet. Julen Lopetegui besloot het op 20 oktober dan maar eens anders aan te pakken: Javier ‘Chicharito’ Hernández in de basis, De Jong op de bank. Na 72 minuten stond het echter nog altijd 0-0 en dus mocht De Jong het veld in. De invaller maakte de verwachtingen nu eindelijk waar: in de 88ste minuut maakte De Jong uit een voorzet van rechtsback en aanvoerder Jesús Navas de winnende 1-0 tegen Levante.

Volledig scherm Luuk de Jong viert zijn winnende goal tegen Levante op 20 oktober 2019. © Getty Images

10 november 2019: 1-2 tegen Real Betis

De Jong was na zijn goal als supersub twee keer invaller, maar had zijn basisplaats weer terug in de stadsderby bij Real Betis op 10 november. Tien minuten na rust kreeg hij de bal van Éver Banega en met links schoot hij raak. Het bleek de winnende 1-2 in ‘El Gran Derbi’ en De Jong kon voorlopig even niet meer stuk bij de fans van Sevilla Fútbol Club.

Volledig scherm Luuk de Jong juicht na zijn winnende goal in de derby tegen Real Betis. © EPA

12 januari 2020: 0-5 tegen UM Escobedo

Zijn derde goal voor Sevilla maakte De Jong begin dit jaar, toen de club in de tweede ronde van de Copa del Rey op bezoek ging bij het nietige UM Escobedo, dat uitkomt op het vierde niveau van Spanje. De Jong opende na een kwartier de score en werd in de 77ste minuut afgelast door ‘Chicharito’, de Mexicaanse spits die na drie goals in vijftien duels voor Sevilla in januari nog vertrek naar Los Angeles Galaxy. Ook de Israëlische spits Mannus Dabur (gekocht voor 17 miljoen euro van RB Salzburg, verkocht voor 12 miljoen euro aan Hoffenheim) vertrok na een halfjaar alweer bij Sevilla. Twee concurrenten minder dus voor De Jong, maar Sevilla nam op 16 januari de Marokkaanse spits Youssef En-Nesyri voor 20 miljoen euro over van laagvlieger Leganés.

18 januari 2020: 2-1 tegen Real Madrid

De Jong stond in de eerste weken van 2020 steeds in de basis en maakte het vertrouwen waar door ook te scoren tegen Real Madrid. Hij maakte in de 63ste minuut op fraaie wijze de gelijkmaker, maar vijf minuten later maakte Casemiro met zijn tweede van de avond de winnende 2-1 voor Real Madrid.

Volledig scherm Luuk de Jong viert zijn goal tegen Real Madrid. © EPA

25 januari 2020: 2-0 tegen Granada

Een week later opnieuw een basisplaats en opnieuw een doelpunt. De Jong kopt in de elfde minuut raak in de Andalusische derby tegen Granada, weer uit een voorzet van Jesús Navas. Is hij na drie goals in anderhalve week dan eindelijk los?

Volledig scherm Luuk de Jong viert zijn goal tegen Granada. © BSR Agency

7 maart 2020: 2-2 tegen Atlético Madrid

Dat blijkt tegen te vallen. De Jong staat vervolgens zeven duels op rij droog, maar in de uitwedstrijd bij Atlético Madrid op 7 maart is het weer raak. Hij opent opnieuw de score, maar het wordt uiteindelijk 2-2 in Wanda Metroplitano. Het blijkt uiteindelijk de laatste wedstrijd voor de coronastop, die iets meer dan drie maanden duurt in Spanje.

Volledig scherm Luuk de Jong juicht na zijn goal tegen Atlético Madrid. © BSR Agency

15 juni 2020: 1-1 tegen Levante

Sevilla hervat de competitie op 11 juni met de derby tegen Real Betis, waarin De Jong met een versierde strafschop zijn bijdrage heeft in een 2-0 zege. De dubbel over de stadsrivaal, dat doet het altijd goed bij de fans. Vier dagen later is De Jong zelf trefzeker in de uitwedstrijd bij Levante. Hij maakt kort na rust de 0-1, maar zijn Braziliaanse teamgenoot Diego Carlos voorkomt dat hij voor de derde keer matchwinner wordt door in de 87ste minuut een eigen goal te maken. In de negen duels die elkaar daarna in rap tempo volgen staat De Jong drie keer in de basis, maar zijn er ook nog vier hele korte invalbeurten.

Volledig scherm Luuk de Jong viert zijn goal tegen Levante. © EPA

16 augustus 2020: 2-1 tegen Manchester United

In de Europa League had De Jong in zes duels nog niet gescoord, al mocht hij in de achtste finale tegen AS Roma (1 minuut) en kwartfinale tegen Wolverhampton Wanderers (5 minuten) maar heel kort meedoen van coach Lopetegui. De voormalig coach van Spanje en Real Madrid laat De Jong in de halve finale tegen Manchester United al in de 55ste minuut invallen, en met succes. In de eerste twintig minuten na zijn invalbeurt heeft De Jong het nog lastig, maar in de 78ste minuut slaat hij plots toe door weg te lopen bij Victor Lindelöf en een voorzet van opnieuw Jesús Navas binnen te tikken. Volgt vrijdag in de finale opnieuw een rol als supersub of krijgt De Jong dan weer eens een basisplaats als beloning voor zijn belangrijke goal?

Volledig scherm © EPA