De Jong met doelpunt en assist van grote waarde voor winnend Barcelona

Voor Barcelona stond er tegen Valencia veel op het spel, want de competitiestart verliep niet vlekkeloos. Het openingsduel tegen Bilbao werd in het Baskenland met 1-0 verloren en uit tegen Osasuna werd er met 2-2 gelijkgespeeld. Drie dagen voor het treffen met Borussia Dortmund in de poulefase van de Champions League had de ploeg van Ernesto Valverde behoefte aan een opsteker. De Jong nam na een prima interlandperiode zijn ploeg op sleeptouw en had na amper 110 seconden spelen al een groot aandeel in de 1-0. Op de rand van de zestien draaide hij open en zag hij de nog maar zestienjarige Ansu Fati vrijlopen, die oud-Barcelonadoelman Cillessen kansloos liet. Vijf minuten later waren de rollen omgekeerd. Fati speelde zich langs de Valencia-verdediging en gaf op het juiste moment de bal aan de ingelopen De Jong. Met zijn rechter schoot hij de baal snoeihard door het midden; Cillessen kon niets anders dan de bal uit het net vissen.

In de 25ste minuut deed Valencia via Kevin Gameiro wat terug, maar in de tweede helft stelde Barcelona orde op zaken. De Catalanen werden enigszins geholpen door Cillessen, die een schot van Griezmann niet klemvast had. In de rebound kon Piqué profiteren: 3-1. Tien minuten later zette Luis Suárez de 4-1 op het scorebord en was hij ook verantwoordelijk voor de 5-1. In de blessuretijd tekende Maxi Gomez voor de 5-2 einduitslag.



De Jong ging in de 70stee minuut onder luid applaus van het publiek naar de kant. De Spaanse kampioen verkleinde in La Liga de achterstand op koploper Atlético Madrid, dat met 2-0 verloor bij Real Sociedad, tot twee punten.