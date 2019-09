De Jong scoort opnieuw niet, maar Sevilla boekt wel eerste thuiszege

Video Fiorentina bezorgt AC Milan vierde nederlaag in zes duels

29 september Marco Giampaolo is alweer de negende trainer bij AC Milan in vijf jaar, maar ook de 52-jarige Italiaan zal het waarschijnlijk niet lang volhouden in San Siro. AC Milan verloor vanavond voor de vierde keer in zes duels in de Serie A: 1-3 tegen Fiorentina.