De Jong transformeert in Frenkie 2.0: ‘Ik voel me veel prettiger in deze rol’

,,Afgelopen zomer is er veel veranderd bij de club en daarom hadden we een moeizame start, hoewel ook het feit dat we nauwelijks een voorbereiding hebben gehad daar een grote rol in speelde”, blikt De Jong terug. ,,De neuzen zijn altijd dezelfde kant op blijven staan, maar sinds de jaarwisseling zijn we ook echt een stuk beter gaan spelen.”



Morgenavond gaat FC Barcelona in de halve finales van de Spaanse supercup op bezoek bij Real Sociedad. De Jong: ,,We hebben de mentaliteit dat we elke wedstrijd willen winnen, dus ook deze. We zullen met onze best mogelijke ploeg spelen om te proberen de finale te halen.”