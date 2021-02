De Ligt bouwt aan legendestatus in de Champions League

Door Nik Kok



Ze zijn wel wat gewend in Italië als het gaat om potige verdedigers maar ook daar vergapen ze zich graag aan de imposante bovenbenen van Matthijs de Ligt die in zijn Ajax-tijd al eens te groot waren voor het broekje dat hij destijds aantrok. De Ligt bleef onlangs zelfs overeind tegen krachtpatser Romelu Lukaku - toch al gauw een meter 93 en 95 kilo – in de bekerwedstrijd tegen Internazionale.



Het draagt bij aan de uitstekende reputatie die De Ligt aan het opbouwen is in het land waar verdedigen zo hoog staat aangeschreven. De voormalige Ajacied miste een groot deel van het begin van het seizoen door zijn schouderblessure, maar trekt de vorm die hij vorig seizoen al etaleerde moeiteloos door in het huidige seizoen.