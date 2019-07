De Ligt debuteert bij 'Juve’ met nederlaag na wereldgoal Kane

Dat De Ligt tijdens de International Champions Cup in Singapore zijn opwachting zou maken, was geen verrassing. ,,Hij heeft nog niet met zijn teamgenoten getraind, maar hij zal zeker voor een deel meedoen. Het is goed om wat wedstrijdritme op te doen”, verklapte zijn trainer Maurizio Sarri gisteren al op de persconferentie voor het oefenduel. En dat uitgerekend tegen de ploeg die hem in mei nog een Champions League-trauma bezorgde. Op de positie van De Ligt kregen de Italianen Daniele Rugani en Leonardo Bonucci de voorkeur. Ook grote namen als Gianluigi Buffon, Miralem Pjanic, Blaise Matuidi en Cristiano Ronaldo verschenen aan de aftrap. Tottenham-manager Mauricio Pochettino stelde een minder aansprekend elftal op en gaf jeugdspelers als Troy Parrott en Oliver Skipp een kans. Na een halfuur kwamen de Londenaren terecht op voorsprong dankzij een benutte rebound van Erik Lamela. Tien minuten na rust tekende invaller Gonzalo Higuaín met een droge schuiver voor de 1-1. Kort daarna kwam Juventus ook nog op voorsprong. Cristiano Ronaldo werkte een voorzet van Mattia de Sciglio achter Spurs-goalie Paulo Gazzaniga.

Invalbeurt De Ligt

Enkele minuten na die treffer kwam De Ligt binnen de lijnen. Hij verving Leonardo Bonucci en ging een centraal duo vormen met Merih Demiral (21), die overkwam van Sassuolo. Nog geen minuut na zijn invalbeurt, werd De Ligt geconfronteerd met een kwelgeest uit het recente verleden. Ajax-beul Lucas Moura tekende na 64 minuten voor de 2-2.



Een kwartier voor tijd leek de Braziliaan ook op weg naar de 2-3. De Ligt wist, na een sliding, met een uiterste ingreep een treffer de voorkomen. In blessuretijd ging Spurs echter alsnog met de zege aan de haal. Adrien Rabiot leed te hoogte van de middellijn balverlies. Harry Kane bedacht zich geen moment, haalde in één keer uit en verraste de ingevallen doelman Wojciech Szczesny. ,,Waarschijnlijk het mooiste doelpunt uit mijn loopbaan”, zei de spits van Tottenham Hotspur. ,,Het was me opgevallen dat de keeper in veel situaties ver voor zijn doel stond. Ik dacht: ik waag het er eens op.”



Woensdag treedt Juventus in de International Champions Cup in Singapore aan tegen competitiegenoot Internazionale.