De Ligt helemaal terug bij Juve: ‘Heb afgelopen maanden hard gewerkt’

De oud-Ajacied liet zich in augustus opereren aan een onwillige schouder. De Ligt had al geruime tijd last van het gewricht, die regelmatig uit de kom schoot. De schouder is nu gestabiliseerd. ,,Fysiek voel ik me goed, ik heb de afgelopen maanden hard gewerkt. Ik ben iedereen die me heeft geholpen en gesteund heel dankbaar”, aldus De Ligt, die tegen Cagliari bij afwezigheid van de geblesseerde routiniers Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci het centrale verdedigingsduo vormde met Merih Demiral.