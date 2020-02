De Ligt krijgt weer concurrentie van Chiellini: Italiaan terug in wedstrijdselectie

De 35-jarige Italiaan, aanvoerder van Juventus, vormde al jaren een centraal verdedigingsduo met landgenoot Leonardo Bonucci. De blessure van Chiellini bood De Ligt aan het begin van het seizoen de kans om zich in de basis te spelen. De 20-jarige verdediger, in de zomer overgekomen van Ajax, speelde vooralsnog achttien wedstrijden in de Serie A. De Ligt moest een tijdje Merih Demiral voor zich dulden, maar de Turk liep vorige maand ook een zware knieblessure op en staat de rest van het seizoen aan de kant.



Cristiano Ronaldo ontbreekt in de selectie van Juventus voor het duel met Brescia. De Portugees kwam in de laatste tien competitiewedstrijden steeds tot scoren. Hij maakte in die reeks maar liefst vijftien doelpunten.