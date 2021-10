De Ligt met Juve in eigen huis onderuit tegen Sassuolo, De Vrij en Karsdorp winnen

Maxime Lopez maakt in de vijfde minuut van de blessuretijd met een mooi stiftje de winnende voor Sassuolo. Mathijs de Ligt moest vlak voor rust toezien hoe Davide Frattesi de bezoekers op voorsprong bracht. De gelijkmaker van Weston McKennie in de 78ste minuut was de opmaat voor een slotoffensief van Juventus, maar Sassuolo trok toch aan het langste eind.

Voor Juventus is het al de zesde keer dat er punten worden verspeeld in tien speelronden. Slechts vier wedstrijden werden er gewonnen door de ploeg van trainer Massimiliano Allegri.

Matthijs de Ligt (22) speelde de hele wedstrijd bij de thuisploeg. Het betekende al zijn 250ste wedstrijd van zijn loopbaan. Voor Allegri was het zijn 200ste competitiewedstrijd als trainer van Juventus. Hij wist er 146 te winnen.

Juventus staat zevende en heeft al dertien punten achterstand op koploper AC Milan.

Inter wint bij Empoli

Internazionale is in de uitwedstrijd in de Serie A tegen Empoli niet in de fout gegaan. Het werd 0-2 voor de regerend landskampioen.

Danilo D’Ambrosio zette Inter na een half uur op voorsprong, Federico Dimarco maakte er halverwege de tweede helft 0-2 van. Kort na rust moest Empoli met tien man verder na een rode kaart voor Samuele Ricci. Bij Internazionale werd Stefan de Vrij na 80 minuten gewisseld, Denzel Dumfries bleef de hele wedstrijd op de bank.

Nummer drie Inter verkleinde het gat met koploper AC Milan, dat dinsdag Torino met 1-0 versloeg in San Siro, weer tot zeven punten.

AS Roma won met Rick Karsdorp in de basis met 1-2 bij Cagliari, dat laatste staat. Pas in de 71ste minuut maakte Roger Ibañez gelijk en met een vrije trap bezorgde Lorenzo Pellegrini de ploeg van trainer José Mourinho een zwaarbevochten overwinning. AS Roma staat vierde, met twee punten minder dan Inter.

